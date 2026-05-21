Синоптики пообещали Барнаулу грозу и похолодание 21 мая

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и порывистого ветра. По прогнозу регионального ЦГМС, сегодня, 21 мая, на большей части территории края пройдут кратковременные дожди.

Столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, и лишь в предгорных районах воздух прогреется до +22 градусов. Ситуацию осложнит сильный северо-западный ветер со скоростью 14 метров в секунду и шквалистыми порывами до 20 метров в секунду.

В Барнауле ухудшение погоды ожидается во второй половине дня. В краевой столице синоптики прогнозируют дождь, который может сопровождаться грозой. Температура воздуха в городе составит +12…+14 градусов при северо-западном ветре до 9-14 метров в секунду.