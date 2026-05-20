Житель Алтая до смерти забил знакомого, а свидетельница помогла замести следы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Зонального района и его 27-летней знакомой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, мужчина обвиняется в убийстве, а женщина – в укрывательстве.

По данным следствия, обвиняемый приехал в гости к родственникам в поселок Мирный. Ночью 11 января брат мужчины поругался со знакомым. Желая заступиться за брата, обвиняемый начал избивать обидчика металлическим газовым баллоном. Следы крови он забросал снегом, а тело положил в багажник, вывез за село и сбросил с обрыва.

Как оказалось, момент убийства видела знакомая обвиняемого. Она отмыла баллон и спрятала его в снегу за селом. Так она помогла скрыть следы преступления.

«Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям личность обвиняемого была установлена в кратчайшие сроки», - отметили в следкоме.

Уголовные дела направлены в суд.