На Правобережном тракте ремонтируют мост через реку Лосиха

Длина сооружения составит 101 метр. Фото: Минтранс Алтайского края

В Первомайском районе начались масштабные ремонтные работы на мосту через реку Лосиха. По информации регионального минтранса, проезжая часть на объекте заужена, движение транспорта временно организовано по одной полосе.

Ремонт был необходим, так как мост находился в предаварийном состоянии. Полное перекрытие движения не планируется, чтобы не создавать транспортный коллапс. Работы будут вестись поочередно на каждой половине моста.

Сейчас подрядчик выполняет демонтаж старого асфальта, тротуарных блоков и гидроизоляции. В дальнейшем специалисты установят новое пролётное строение, деформационные швы, восстановят гидроизоляцию и уложат новое дорожное покрытие.

Закончить работы и открыть движение планируют до конца сентября 2026 года. Полностью ввести мост в эксплуатацию планируется осенью 2027 года. Длина сооружения составит 101 метр. Стоимость ремонта превышает 110 млн рублей.