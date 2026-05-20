Мотоциклист в Горно-Алтайске пострадал из-за невнимательности женщины за рулем

В Горно-Алтайске водитель-женщина спровоцировала ДТП с мотоциклистом. Байкер получил серьезные травмы, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Авария произошла 19 мая около 14:40 в районе дома №58 по улице Чорос-Гуркина. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Toyota Vista при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила право проезда машине, которая двигалась по главной дороге. В результате 45-летний водитель скутера Venta BY49QT-2A, которому была создана помеха, не справился с управлением и упал на дороге. Мужчина получил переломы ребер и ключицы, его госпитализировали в республиканскую больницу.

Женщину привлекли к ответственности.