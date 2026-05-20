Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:16

В Бийске два подростка задержаны за поджог на железной дороге

Они подожгли релейный шкаф
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Релейный шкаф был поврежден огнем. Скриншот видео Транспортной полиции Сибири

Релейный шкаф был поврежден огнем. Скриншот видео Транспортной полиции Сибири

В Бийске правоохранители задержали двух подростков, которые подожгли релейный шкаф. Как сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири, диверсию они устроили за вознаграждение.

Видео: Транспортная полиция Сибири

В Бийске два подростка задержаны за поджог на железной дороге

В дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции Бийск огнем поврежден релейный шкаф. Полиция вместе с сотрудниками УФСБ по региону задержала подозреваемых 16 и 17 лет. Они откликнулись на предложение подзаработать в интернете и получили инструкции от злоумышленников.

«Преступные действия несовершеннолетних не повлияли на движение поездов по этому участку пути», - отметили в полиции.

По данному факту следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело. Несовершеннолетние находятся под стражей.