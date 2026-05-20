В Бийске два подростка задержаны за поджог на железной дороге

Релейный шкаф был поврежден огнем. Скриншот видео Транспортной полиции Сибири

В Бийске правоохранители задержали двух подростков, которые подожгли релейный шкаф. Как сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири, диверсию они устроили за вознаграждение.

В дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции Бийск огнем поврежден релейный шкаф. Полиция вместе с сотрудниками УФСБ по региону задержала подозреваемых 16 и 17 лет. Они откликнулись на предложение подзаработать в интернете и получили инструкции от злоумышленников.

«Преступные действия несовершеннолетних не повлияли на движение поездов по этому участку пути», - отметили в полиции.

По данному факту следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело. Несовершеннолетние находятся под стражей.