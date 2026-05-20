Молодежь Алтайского края активно использует Пушкинскую карту: расходы превысили 53 млн рублей

По данным ВТБ, с начала года молодые жители Алтайского края в возрасте от 14 до 22 лет потратили на культурные мероприятия более 53 млн рублей, используя средства Пушкинской карты. На эти деньги были приобретены билеты в кино, театры, музеи, а также на выставки и мастер классы.

С начала текущего года банк выдал в Алтайском крае 92,7 тысячи Пушкинских карт. Наибольший спрос на оформление карт наблюдается среди молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет — на эту возрастную группу приходится 44% всех выданных карт.

«Инвестиции государства в культурный досуг молодежи – это инвестиции в будущее. Пушкинская карта побуждает интерес к истории и искусству, помогает раскрыть творческий потенциал. Всего несколько минут на оформление карты – и перед молодыми людьми открываются двери театров, музеев и концертных залов», - отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в 2026 году еще три учреждения культуры региона вошли в программу — это Алтайский государственный Дом народного творчества, Дворец культуры города Барнаула и Музей истории г. Ярового.

Среди театральных постановок больше всего билетов по Пушкинской карте приобретено на спектакль «Капитанская дочка» Алтайского музыкального театра, «Идиот» Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Кроме этого, в марте большой интерес у молодежи вызвали новые экспозиции Музея военной истории в Барнауле, который открылся после реконструкции 19 февраля 2026 года.