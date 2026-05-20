Крупнейшие компании будут развивать ЦФА для финансирования проектов технологического суверенитета

Банк ВТБ подписал открытый меморандум о сотрудничестве в развитии цифровых финансовых активов (ЦФА). К соглашению также присоединились Сбербанк, РЖД, Ростелеком и Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКПО). Церемония прошла на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Участники меморандума планируют развивать ЦФА в качестве альтернативного механизма для финансирования проектов, связанных с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией российской экономики. К таким проектам, например, относятся разработка и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Стороны будут обмениваться опытом, проводить совместные встречи и конференции, запускать пилотные проекты, а также работать над улучшением законодательства в сфере ЦФА.

«ЦФА открывают принципиально новые возможности для финансирования проектов в сфере технологического суверенитета. Мы видим в них реальную альтернативу классическим механизмам привлечения капитала — более гибкую и адаптированную к задачам, которые стоят перед российской экономикой сегодня. Объединение с ключевыми игроками из разных секторов ускорит развитие ЦФА. Особенно сейчас, когда регулирование в этой сфере активно формируется, а спрос на альтернативное финансирование со стороны крупных корпораций растёт», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.