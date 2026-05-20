Профессиональные соревнования стартуют на Алтай-Коксе

Конкурс студентов-электромонтеров 2026

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) в течение 2026 года пройдут девять конкурсов профессионального мастерства и четыре конкурса, направленных на развитие компетенций металлургов. Соревнования среди работников различных специальностей направлены на повышение престижа рабочих профессий, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

Первыми в мае определят лучших слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) цеха автоматизации. В августе посоревнуются токари и водители погрузчика. В сентябре определят лучших электрогазосварщиков и водителей автомобиля. В октябре запланированы профессиональные соревнования среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесарей-ремонтников. В ноябре посоревнуются аппаратчики получения сырого бензола и машинисты коксовых машин.

- Специфика нашей работы требует обширных знаний, которые можно проверить с помощью конкурсов профессионального мастерства. Хорошо, что компания дает множество возможностей для самореализации и развития, - рассказал Никита Бравославский, победитель конкурса среди слесарей КИАиА 2025 года.

Победитель

Помимо соревнований по профмастерству в 2026 году в компании проводят конкурсы «Инженер года», «Молодой специалист», «Лучший наставник» и общегрупповой «Молодой лидер». Они направлены на профессиональное развитие сотрудников, выявление инициативных работников, которые составят кадровый резерв предприятия.

Участниками девяти профконкурсов на предприятии в 2025 году стали почти 140 сотрудников. Лучших по профессии награждают дипломами, корпоративными знаками и денежными премиями.