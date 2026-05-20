НовостиОбщество20 мая 2026 9:02

Турист украл 20 пар детской обуви на Алтае

Ущерб от его действий составил больше 11 тыс. рублей
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Похищенное мужчина планировал продать

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Республике Алтай на краже детской обуви попался ранее судимый житель Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, он украл 20 пар детской обуви на 11 тысяч рублей.

Местная жительница рассказала полицейским, что владеет парикмахерской и магазином, которые находятся в одном здании. Накануне женщина получила новый товар и поставила коробки в коридоре. Пока женщина обслуживала посетителей в парикмахерской, незнакомец украл коробки с детской обувью. Им оказался мужчина, который приходил на стрижку.

По подозрению в краже был задержан 43-летний приезжий. Он рассказал, что на выходе из парикмахерской увидел товар и положил в мешок. Похищенное он планировал продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.