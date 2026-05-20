Актер Александр Петров начнет «охоту» на барнаульского маньяка 28 мая

Накануне стала известна дата выхода продолжения нашумевшего сериала «После Фишера. Инквизитор». Премьера пройдет 28 мая в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету, в маленьком алтайском городке на границе с тайгой находят убитой дочь влиятельного чиновника. За расследование берутся местный опер Белова в исполнении Юлии Снигирь и следователь из Барнаула Терехов, которого играет Александр Петров.

Следователи быстро понимают, что это преступление - часть старой серии, за которой стоит неуловимый барнаульский маньяк. Однако все ниточки дела загадочным образом ведут к девушке-«маугли», которая выросла в глухой тайге вдали от людей.

Режиссёром выступила Ольга Френкель. Сериал получил возрастной рейтинг 18+