Дополнительные проверки пройдут в детских загородных лагерях Барнаула

В мэрии прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с пожаром в лагере 19 мая Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В детских загородных лагерях Барнаула проведут дополнительные проверки систем безопасности, противопожарного оборудования и систем жизнеобеспечения. Как сообщили в администрации города, такое поручение дал мэр Вячеслав Франк по итогам оперативного совещания.

19 мая в загородном лагере «Соснячок загорелся один из корпусов. Пожарные прибыли оперативно и потушили возгорание, минимизировав потери. Причины пожара устанавливаются.

По словам председателя комитета по образованию Андрея Муля, пожарная сигнализация сработала штатно. Персонал отработал по инструкции и своевременно начал тушить пожар своими силами. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, никто не пострадал. Уточняется, что детей в лагере не было, летний сезон еще не стартовал.

Директор центра «Каникулы» Денис Краснов, в свою очередь, отметил, что документация по работе лагеря оформлена надлежащим образом, электроустановки проверены, с персоналом проведет инструктаж, перезаряжены огнетушители.

Сгоревшие инструкции в ближайшее время разберут и вынесут, а подготовка к приему детей продолжится.