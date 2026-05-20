«Эвалар» объявил открытый конкурс на разработку логотипа к юбилею компании

«Эвалар» и Школа дизайна НИУ ВШЭ объявили открытый конкурс на разработку юбилейного логотипа компании – в декабре 2026 года бренд отпразднует 35 лет со дня основания. Представить свои работы смогут все желающие - заявки принимаются к участию до 30 июня.

Участникам предстоит разработать юбилейный логотип и ключевой визуальный образ (key visual), воплощающие ключевые ценности бренда: соединение природной силы Алтая и высоких стандартов фармацевтического качества, лидерские позиции бренда, которому доверяют уже три поколения россиян. Уникальность «Эвалар» и в том, что это первая в России фармкомпания, которую основала и развивает женщина.

Конкурсные работы будут оцениваться по ряду критериев, среди которых соответствие ценностям бренда, сила идеи, оригинальность и визуальное качество работ. Победителей, которые получат награды за три призовых места, определит совместное жюри конкурса, куда войдут как представители компании, так и эксперты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

«Конкурс даст старт новому визуальному этапу в истории «Эвалар» и подарит талантливым авторам шанс заявить о себе на уровне крупной федеральной компании. Участникам нужно создать современную, узнаваемую и эмоционально визуальную систему, которая включает юбилейный логотип, key visual (имиджевую графическую концепцию) и адаптацию key visual для ключевых носителей», – заявил преподаватель, куратор проектов по иллюстративным брифам, модератор витрины иллюстрации в Школе дизайна НИУ ВШЭ Евгений Тонконогий.