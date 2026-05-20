На Алтае тракторист сбил опору высоковольтной линии электропередачи

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» оперативно вернули свет в дома жителей села Овсянниково Целинного района. Электроснабжение было нарушено из-за наезда на опору линии электропередачи 35 киловольт (кВ) водителем трактора во время посевных работ.

В первую очередь энергетики провели оперативные переключения и восстановили электроснабжение жителей по резервной схеме. Сейчас предстоят сложные работы по замене повреждённой опоры. В разгар летней ремонтной кампании персонал и техника очень загружены на плановых ремонтных работах, чтобы успеть подготовить сетевой комплекс к зиме. Подобные события вынуждают энергетиков вносить корректировки в планы, но не нарушить их.

Напоминаем, что нахождение в охранной зоне ЛЭП требует соблюдения правил электробезопасности. Пренебрежение этими правилами может стоить жизни, стать причиной технологических нарушений, а значит – нарушения электроснабжения жителей, организаций, медицинских учреждений и производственных предприятий. Такие действия наносят ущерб жителям, энергетикам и самим нарушителям.