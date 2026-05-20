Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 6:53

На Алтае тракторист сбил опору высоковольтной линии электропередачи

Фото: "Россети Сибирь"

Фото: "Россети Сибирь"

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» оперативно вернули свет в дома жителей села Овсянниково Целинного района. Электроснабжение было нарушено из-за наезда на опору линии электропередачи 35 киловольт (кВ) водителем трактора во время посевных работ.

В первую очередь энергетики провели оперативные переключения и восстановили электроснабжение жителей по резервной схеме. Сейчас предстоят сложные работы по замене повреждённой опоры. В разгар летней ремонтной кампании персонал и техника очень загружены на плановых ремонтных работах, чтобы успеть подготовить сетевой комплекс к зиме. Подобные события вынуждают энергетиков вносить корректировки в планы, но не нарушить их.

Напоминаем, что нахождение в охранной зоне ЛЭП требует соблюдения правил электробезопасности. Пренебрежение этими правилами может стоить жизни, стать причиной технологических нарушений, а значит – нарушения электроснабжения жителей, организаций, медицинских учреждений и производственных предприятий. Такие действия наносят ущерб жителям, энергетикам и самим нарушителям.