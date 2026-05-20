В Барнауле прекращает работу еще один ресторан

В Барнауле с 23 мая закрывается ресторан «Люси готовит» по адресу проспект Строителей, 45. Как пишет «Толк», на место ищут нового арендатора. Причины закрытия неизвестны.

По словам собственника, собственники ищут нового арендатора на помещение площадью 300 квадратных метров. Оно находится на первом этаже в бизнес-центре, есть отдельный вход.

Арендаторам предлагают цену в полторы тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Также имеется залог – 450 тысяч рублей. Минимально можно арендовать помещение на один месяц.