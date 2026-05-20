Подписка
НовостиПроисшествия20 мая 2026 4:30

Житель Калманского района убил друга своего сына и пошел спать

Мужчине не понравилось, что потерпевший учил его жить
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Осужденный получил 8,5 лет колонии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калманском районе Алтайского края осудили мужчину за убийство приятеля своего сына. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, после убийства хозяин дома пошел спать.

24 августа прошлого года сын осужденного вместе со своим другом приехали к нему в гости. Друзья планировали пойти на следующий день за грибами, но перед походом решили отметить встречу. Во время застолья гость нелестно отозвался о сыне хозяина дома и начал говорить, как «правильно» жить. В итоге осужденный взял нож и наотмашь ранил потерпевшего в шею, от чего тот скончался. После убийства хозяин дома просто пошел спать.

Сам подсудимый в суде говорил, что не планировал убивать гостя – якобы он просто отмахнулся от него с ножом в руке. Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Оспорить приговор не удалось.