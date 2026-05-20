Дроппер из Барнаула обналичил 15 млн рублей по чужим картам

В Барнауле задержали дроппера, который обналичил 15 млн рублей по чужим картам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 21-летний парень действовал по указанию неизвестных лиц.

По данным полиции, парень совершал неправомерные операции с использованием чужих карт. В ходе обысков в доме барнаульца изъяли 18 телефонов, а также 19 карт, которые ему не принадлежали. Технический арсенал юноша получил от куратора с помощью доставки.

Сам задержанный рассказал, что деньги он обналичивал в банкоматах Алтайского края и ближайших регионов, а затем переводил их в криптовалюту. Себе он оставлял небольшой процент. Преступную деятельность молодой человек вел на протяжении года.

По данному факту возбуждено уголовное дело.