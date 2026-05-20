18 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки 19 мая потушили 18 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, девять возгораний произошло в жилом секторе, в Барнауле – три.

Частный дом загорелся днем в селе Карабинка Солтонского района. Когда прибыл первый пожарный расчет, была угроза перехода огня на соседние строения. Площадь пожара, который распространился по крыше здания, составила около 60 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали пять человек личного состава и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и использовании печки.