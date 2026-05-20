Алтайский край наращивает экспорт кормов в Китай

С начала 2026 года из Алтайского края в Китай было экспортировано 57 тысяч тонн кормовой продукции. В поставках преобладают жмых рапсовый, жмых подсолнечный и шрот подсолнечный. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, всего было оформлено более 2 тысяч партий товара.

Всего с начала года под контролем алтайского Россельхознадзора из региона было вывезено более 70 тысяч тонн животноводческой продукции в 17 стран мира. Объем поставок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10 тысяч тонн. По данным управления, товары на экспорт отправляют лишь аттестованные предприятия, которые включены в реестр системы «Цербер». Каждая партия перед отправкой проходит строгий контроль, включая проверку документации и лабораторные исследования.

«По результатам контроля на всю продукцию были оформлены экспортные ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, что гарантирует её безопасность и соответствие требованиям китайской стороны», - отмечают в ведомстве.