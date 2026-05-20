Полицейские провернули спецоперацию в Барнауле и поймали курьера мошенников

В Алтайском крае полицейские защитили жительницу Локтевского района. В ходе спецоперации удалось задержать курьера, который намеревался украсть деньги у потерпевшей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Вечером 13 мая в полицию позвонила руководитель предприятия Локтевского района, которая рассказала, что ее работница сняла больше двух млн рублей и едет в Барнаул, чтобы передать сумму якобы сотруднику ФСБ. Женщина была уверена, что это мошенники.

Сотрудникам полиции удалось связаться с таксистом. Они объяснили ситуацию и сказали, чтобы тот повернул назад. Потерпевшая в это время непрерывно общалась с кем-то по телефону и не хотела возвращаться. Сотрудники уголовного розыска выехали навстречу таксисту, привезли ее в отдел и убедили, что ее хотят обмануть.

Под видом таксистов полицейские доставили женщину в Барнаул. Несмотря на то, что мошенники пытались запутать следы, они все же поверили, что слежки нет. В итоге курьер, который прибыл за деньгами, был задержан. Им оказался житель Новосибирской области, который работал за вознаграждение. Всего ему обещали около 50 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Курьер под арестом. Известно, что перед приездом в Барнаул он успел обмануть жителя Томска.