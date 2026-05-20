Соцподдержку в Алтайском крае получают больше полумиллиона жителей

В Алтайском крае социальной поддержкой охвачено более полумиллиона жителей региона. Как рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина на заседании краевого правительства, поддержку оказывают ветеранам труда, семьям с детьми, участникам специальной военной операции, людям с инвалидностью и так далее.

В регионе направляют значительный объем средств на эти цели. В прошлом году он составлял 73,5 млрд рублей. Мерами, которые пользуются наибольшей востребованностью, являются субсидии на оплату ЖКУ, выплаты ветеранам труда, а также льготный проезд.

16 мер, которые реализуются в регионе, предоставляются по заявлениям.