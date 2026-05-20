Погрузка зерна в Алтайском крае показала рекордный рост

С января по апрель 2026 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае составила почти 1,3 млн тонн. Это на 39,3% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Такой значительный рост достигнут благодаря нескольким факторам, в том числе ритмичной работе станций, увеличению объемов производства и расширению географии поставок. Также развиваются новые сервисы для отправителей груза.

Основную долю в погрузке занимает пшеница. Также отправлялись ячмень, семена масличных культур и другие зерновые. Зерно из Алтайского края отправляют по железной дороге более чем в 50 регионов России.