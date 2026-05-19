Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 15:39

На Алтае спасли женщину с ножом в голове

Она получила травму после бытовой ссоры
Александра САПОЖКОВА
Лезвие проникло в ткани головного мозга

Лезвие проникло в ткани головного мозга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нейрохирург Центральной городской больницы Бийска Иван Самсон рассказал в эфире программы «Наши» на телеканале «Катунь 24» о необычном случае из врачебной практики.

Как сообщил специалист, в нейрохирургическое отделение ЦГБ поступила пациентка после бытовой ссоры. В голове женщины находился нож — лезвие проникло в ткани головного мозга. При этом, по словам врача, пострадавшая оставалась в сознании: могла разговаривать и сохраняла подвижность рук и ног.

Бийские нейрохирурги успешно провели операцию и извлекли нож. Спустя четыре дня женщина самостоятельно покинула медицинское учреждение, оформив отказ от дальнейшего лечения.