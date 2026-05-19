На Алтае спасли женщину с ножом в голове

Нейрохирург Центральной городской больницы Бийска Иван Самсон рассказал в эфире программы «Наши» на телеканале «Катунь 24» о необычном случае из врачебной практики.

Как сообщил специалист, в нейрохирургическое отделение ЦГБ поступила пациентка после бытовой ссоры. В голове женщины находился нож — лезвие проникло в ткани головного мозга. При этом, по словам врача, пострадавшая оставалась в сознании: могла разговаривать и сохраняла подвижность рук и ног.

Бийские нейрохирурги успешно провели операцию и извлекли нож. Спустя четыре дня женщина самостоятельно покинула медицинское учреждение, оформив отказ от дальнейшего лечения.