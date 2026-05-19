НовостиПроисшествия19 мая 2026 15:29

В Барнауле горел детский лагерь

Детей в тот момент там не было
Александра САПОЖКОВА
Площадь пожара составила около 300 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле вечером 19 мая на шоссе Ленточный бор произошло возгорание на территории детского оздоровительного лагеря, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Возгорание произошло в административном корпусе, детей в лагере не было. На месте работали 40 человек и восемь единиц спецтехники, шесть звеньев газодымозащитников. Дополнительно были привлечены силы Барнаульского лесничества.

Распространение огня удалось остановить, пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.