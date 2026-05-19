Около 25 % сотрудников в Барнауле имеют подработку

Реже всего дополнительную работу берут продавцы, экономисты и HR-специалисты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно исследованию сервиса SuperJob, около 25 % работающих жителей Барнаула помимо основной занятости имеют подработку, ещё 53 % опрошенных находятся в поиске дополнительного заработка. Чаще других вторую работу выбирают медсёстры, врачи, учителя и главные бухгалтеры.

Опрос показал, что мужчины в Барнауле подрабатывают немного чаще женщин — 27 % против 23 %. Наиболее активно дополнительный доход ищут жители города в возрасте от 25 до 35 лет. При этом уровень дохода также влияет на наличие подработки: среди барнаульцев с зарплатой от 150 тысяч рублей дополнительная занятость есть у 28 %, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, — у 22 %.

Существенное значение имеет и формат работы. Сотрудники, работающие в гибридном режиме, почти в два раза чаще берут дополнительную занятость — 34 % против 18 % среди тех, кто ежедневно работает в офисе.

Среди профессий наиболее высокий уровень совместительства зафиксирован у работников медицины и образования. Подработка есть у 40 % медсестёр, 39 % врачей и 32 % учителей. В числе активно подрабатывающих специалистов также оказались главные бухгалтеры — 38 % и маркетологи — 31 %. Реже всего дополнительную работу берут продавцы, экономисты и HR-специалисты.

Большая часть жителей Барнаула — 67 % — тратит на подработку менее десяти часов в неделю. При этом для каждого восьмого участника опроса дополнительный заработок составляет более половины общего дохода. Эксперты связывают рост числа вакансий с частичной занятостью с развитием платформенной экономики, где на старте соискателям зачастую не требуется высокая квалификация.