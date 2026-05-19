На Алтае вынесен приговор по резонансному делу с реконструкцией школьной крыши

Подрядчик разобрал крышу, не защитив открытые участки Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае директор коммерческой организации признан виновным по резонансному делу с реконструкцией крыши школы в селе Советское.

Как сообщили в СУ СК и прокуратуре края, в сентябре 2024 года руководство коммерческой организации заключило контракт на реконструкцию крыши Советской средней школы стоимостью более 39 миллионов рублей.

Получив аванс, подрядчик, неоднократно продлевая сроки, так и не выполнил до конца работы. Также он изготовил фиктивные документы, в которых сообщил ложные сведения о том, что работы якобы проделаны в соответствии с условиями контракта и документацией. Это стало основанием для перечисления денег на счета общества.

Таким образом, фигурант похитил свыше 23 миллионов рублей, выделенных в качестве аванса из бюджета, и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, предприниматель нарушил правила безопасности, что повлекло причинение крупного ущерба.

«Так, подрядчик осуществил разборку и демонтаж всей крыши, не защитив открытые участки кровли пленочным материалом. В результате произошло затопление здания дождевой водой, что привело к повреждению потолков, пола и стен. Ущерб составил более 32 млн рублей в виде стоимости последующего восстановительного ремонта помещений», - сообщили в ведомствах.

Дело расследовали по ч. 3 ст. 30 ч. 4 cт. 159 УK PΦ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее крупный ущерб). Суд назначил наказание пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.

На имущество фигуранта стоимостью более 11 миллионов рублей наложен арест. Также осужденный лишен права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в сфере строительства сроком на 2,5 года. Мужчина взят под стражу в зале суда.