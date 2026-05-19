Стелу на въезде в Бийск благоустроят за 6,2 млн рублей

Срок исполнения — 10 дней Фото: Сергей Кулыгин.

Администрация Бийска определила подрядчика для благоустройства стелы «Бийск» и покраски бортовых камней на ряде дорожных участков. Согласно данным портала госзакупок, тендер выиграло барнаульское ООО «АММА», согласившись выполнить работы за 6,2 млн рублей, пишет Банкфакс.

1 марта управление по ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и транспорту администрации города разместило тендер на поиск подрядчика для этих задач. Работы необходимо провести на стеле, а также вдоль дорог по переулкам Шубенскому и Коммунарскому, улицам Больничный ввоз и Вячеслава Шишкова. Срок исполнения — 10 дней. Начальная цена контракта составляла 6,3 млн рублей. Прием заявок завершился 9 апреля 2026 года.

Итоги тендера подвели 8 мая. Участие в торгах приняли две компании. Победителем признано ООО «АММА» с предложением в 6,2 млн рублей. Контракт с фирмой подписан 19 мая. По данным открытых источников, компания зарегистрирована в Барнауле 6 мая 2022 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и магистралей. Директор и учредитель — Арам Мхитарян.