Даты летних каникул и последних звонков утвердили в Барнауле

В Барнауле утвердили даты летних каникул и последних звонков в школах.

Как сообщили в городском комитете по образованию, для выпускников 11-х классов торжественные линейки назначены на вторник, 26 мая. Для девятиклассников каждая школа вправе самостоятельно определить дату проведения праздника. Мероприятия будут организованы на территориях образовательных учреждений или в самих зданиях.

Летние каникулы для всех учащихся рекомендовано провести в промежутке с 27 мая по 31 августа. При этом для выпускников 9-х и 11-х классов учебный год фактически завершится только после прохождения государственной итоговой аттестации. Основной период ГИА стартует 1 июня (для одиннадцатиклассников) и 2 июня (для девятиклассников).

В комитете подчеркнули, что при проведении линеек особое внимание будет уделяться соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористической безопасности.