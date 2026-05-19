Барнаульский вагоноремонтный завод сменил название

Предприятие специализируется на выпуске и ремонте грузовых железнодорожных вагонов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупное промышленное предприятие Алтайского края — Барнаульский вагоноремонтный завод (ВРЗ) — изменило официальное наименование. Как следует из данных ЕГРЮЛ, с середины мая оно переименовано в «Алтайвагон — Барнаульский вагоностроительный завод (БВСЗ)». Об этом информирует Толк.

На самом предприятии пояснили, что ребрендинг направлен на укрепление производственной кооперации между заводами внутри группы «Алтайвагон». В ответе на запрос уточняется: изменения носят организационный характер и призваны повысить эффективность взаимодействия вагоностроительных предприятий, а также оптимизировать производственные процессы. Кроме того, это позволит усовершенствовать управленческую структуру.

«Алтайвагон — БВСЗ» специализируется на выпуске и ремонте грузовых железнодорожных вагонов. С 2011 года завод входит в транспортно-логистический дивизион группы компаний «Талтэк».