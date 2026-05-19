Участок дороги к алтайскому санаторию «Лазурный» отремонтируют за 248 млн рублей

В текущем году приведут в порядок 7,9 км Фото: Минтранс Алтайского края.

В Змеиногорском районе стартовал ремонт участка дороги Змеиногорск – Барановка – Лазурка по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы выполняет Юго-Западное ДСУ, сообщает Минтранс Алтайского края.

Эта дорога ведет к санаторию «Лазурный», где каждый год сотни людей проходят лечение и отдыхают. Кроме того, по ней школьный автобус возит детей из окрестных сел Гальцовка и Лазурка на занятия в Барановку. Путь также связывает сельхозпредприятия и туристические объекты, связанные с историей добычи руды — Лазурское и Ревневское месторождения, где когда-то извлекали драгметаллы. Именно там на каменоломне в начале XIX века обнаружили уникальный 11-метровый монолит зелено-волнистой яшмы. Из него позже создали знаменитую «Царицу ваз» — крупнейшую вазу в мире, которая сегодня находится в петербургском Эрмитаже.

Общая протяженность ремонтируемого отрезка — больше 9 км. Работы идут поэтапно: в текущем году приведут в порядок 7,9 км, а в следующем — оставшиеся 1,2 км.

Сейчас подрядчик уже фрезерует старое покрытие. Далее предстоит устроить основание из щебеночно-песчаной смеси, которое позволит равномерно распределять нагрузку от транспорта, избегая просадок, трещин и преждевременного разрушения полотна.

Завершится ремонт укладкой двух слоев асфальтобетона, укреплением обочин и нанесением термопластиковой разметки. Для безопасности движения установят почти 200 дорожных знаков и металлическое барьерное ограждение.

Стоимость работ составляет около 248 миллионов рублей.