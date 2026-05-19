В Барнауле из-за нарушений хранения уничтожат крупную партию сигарет

Крупный дистрибьютор табачной продукции «ТД «Время» по решению суда обязан ликвидировать свыше 328 тысяч пачек сигарет, которые находились на его складе на улице Ярных в Барнауле. Основанием для такого вердикта послужили нарушения условий хранения, пишет Атмосфера.

Иск к дистрибьютору направило межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по СФО. Поводом послужило обнаружение сотрудниками полиции в ноябре 2024 года на складе «ТД «Время» крупной партии сигарет. Одна часть продукции отсутствовала в системе «Честный знак» (не введена в оборот), у другой — истек срок годности (не выведена из оборота).

С марта 2024 года действуют обновленные законодательные требования: теперь хранить табачную продукцию до ее активации в «Честном знаке» разрешено исключительно производителю. Нарушение этого правила (хранение в иных местах без активации) влечет административную ответственность.

Конфискованные сигареты, сигариллы и прочие табачные изделия переданы в АО «Росспиртпром» — организацию, уполномоченную на ответственное хранение и последующее уничтожение нелегальной продукции.