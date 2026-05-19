НовостиОбщество19 мая 2026 3:15

Очередной очаг бешенства выявили на Алтае

Губернатор Виктор Томенко подписал указ о введении карантина
Александра САПОЖКОВА
Это уже 58-й случай с начала года

В Алтайском крае выявили ещё один очаг бешенства. В связи с этим губернатор Виктор Томенко подписал указ о введении карантина.

Новый случай опасного заболевания зарегистрировали в селе Северка Ключевского района. Согласно документу, эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство. В селе ввели карантин и объявили территорию неблагополучной по бешенству. Ограничительные меры будут действовать 60 дней до полной ликвидации последствий заболевания.

Отметим, что это уже 58-й случай бешенства в Алтайском крае с начала года. Для сравнения: за весь 2025 год было зарегистрировано всего 29 случаев.