НовостиОбщество19 мая 2026 3:04

19 мая в Барнауле отключат светофоры на четырех участках

Причиной станут плановые работы на сетях электроснабжения
Александра САПОЖКОВА
Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:00

Фото: Анна СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 19 мая на нескольких участках Павловского тракта временно перестанут работать светофоры. Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:00.

Как сообщает мэрия, отключение затронет следующие участки:

- пересечение Павловского тракта и улицы Фурманова;

- пересечение Павловского тракта и улицы Советской Армии;

- Павловский тракт, 49 и 52В.

Причиной временного отключения станут плановые работы на сетях электроснабжения. Автомобилистов и пешеходов просят ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.