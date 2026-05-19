19 мая в Барнауле отключат светофоры на четырех участках

В Барнауле 19 мая на нескольких участках Павловского тракта временно перестанут работать светофоры. Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:00.

Как сообщает мэрия, отключение затронет следующие участки:

- пересечение Павловского тракта и улицы Фурманова;

- пересечение Павловского тракта и улицы Советской Армии;

- Павловский тракт, 49 и 52В.

Причиной временного отключения станут плановые работы на сетях электроснабжения. Автомобилистов и пешеходов просят ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.