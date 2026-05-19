Жители Алтайского края назвали условия для эффективной работы

Сервис hh.ru провёл исследование и выяснил, какие условия, по мнению жителей Алтайского края, помогают повысить эффективность труда и качество выполнения задач.

Одним из важных факторов, влияющим на продуктивность, участники исследования назвали автоматизацию рабочих процессов — этот вариант выбрали 65% респондентов. Чаще всего за внедрение автоматизированных решений выступают специалисты сферы маркетинга, рекламы и PR — 83%, сотрудники финансовой отрасли и бухгалтеры — 81%, юристы — 80%, а также менеджеры среднего и высшего звена — 78%.

Столько же участников опроса — 65% — считают важным условием повышения производительности рост заработной платы. Кроме того, жители региона выделили и другие значимые факторы: внимание руководства к предложениям сотрудников по улучшению рабочих процессов — 53%; обучение новым компетенциям и повышение квалификации — 49%; улучшение условий труда — 44%; внедрение новых технологий и обновление устаревшего оборудования — 42%.

При этом уровень автоматизации в компаниях Алтайского края сотрудники оценивают по-разному. Лишь 23% участников исследования считают, что автоматизация в их организациях находится на высоком уровне. Почти половина опрошенных — 49% — назвали текущий уровень средним и отметили необходимость дальнейшего развития этого направления. Ещё 14% респондентов заявили о низком уровне автоматизации.