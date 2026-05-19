Алтайские приставы передали конфискованный лес в зону СВО

Лесоматериал постановили конфисковать в доход государства Фото: пресс-службы управления ФССП по Алтайскому краю.

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю передали Министерству обороны РФ свыше 32 кубометров конфискованного лесоматериала, изъятого у нарушителя таможенного законодательства. Пиломатериалы направили в зону специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП, в отделении судебных приставов по Кулундинскому и Ключевскому районам находилось исполнительное производство, связанное с конфискацией незаконно перемещённого через границу леса. Ранее было установлено, что гражданин предпринял попытку вывезти за пределы таможенной границы более 32 кубометров лесоматериала. Незаконные действия были пресечены, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а весь объём лесоматериала постановили конфисковать в доход государства.

После вступления решения в силу судебные приставы возбудили исполнительное производство, оформили акт изъятия и организовали передачу вещественных доказательств. В дальнейшем пиломатериал передали представителям Минобороны России для использования в зоне проведения специальной военной операции.