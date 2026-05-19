Адептов запрещенной секты отправили в колонию на Алтае

В Славгороде вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, признанным виновными по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — организация деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Как установил суд, несмотря на ликвидацию и запрет религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории России, мужчины продолжили деятельность, связанную с данным учением. Они проводили религиозные собрания в онлайн-формате для последователей, используя защищённые мессенджеры и платформы видеосвязи. Через эти каналы организаторы координировали встречи, распространяли запрещённую литературу и занимались пропагандой вероучения.

Суд назначил каждому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора мужчин заключили под стражу прямо в зале суда.

Помимо основного наказания, осуждённым на пять лет запрещено заниматься организационной деятельностью в религиозных объединениях. Также после освобождения в течение года для них будет действовать ограничение свободы. Им запрещено без согласования с надзорным органом менять место проживания или работы, выезжать за пределы муниципалитета, а также посещать массовые и религиозные мероприятия.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.