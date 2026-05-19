На Алтае в 2025 году отремонтировали 680 км дорог

На заседание правительства Алтайского края подвели итоги социально-экономического развития региона за 2025 год. Министр транспорта региона Андрей Подолян отметил, что в 2025 году были выполнены все целевые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Среди основных результатов — масштабное обновление дорожной и транспортной инфраструктуры, сообщает Минтранс региона.

По словам министра, объем дорожного фонда Алтайского края по сравнению с 2024 годом увеличился на 10 млрд рублей и составил 28,8 млрд рублей. Федеральное финансирование выросло в 4,6 раза — до 7,8 млрд рублей.

За счет значительной поддержки из краевого и федерального бюджетов в 2025 году в нормативное состояние привели 680 км региональных дорог, что на 140 км превышает показатель 2024 года. В том числе обновили свыше 248 км дорог опорной сети и восстановили 15 мостов. Благодаря этому доля нормативных региональных дорог превысила 53%.

В числе завершенных объектов — транспортная развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинное, путепровод через железную дорогу в Панкрушихинском районе, а также реконструированные подъезды к границе с Казахстаном.

За последние годы полностью обновили почти 28 км туристической трассы Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь. Полностью завершить реконструкцию всей 35-километровой магистрали планируется осенью 2026 года. Общий объем вложений оценивается примерно в 5 млрд рублей.

За шесть лет в регионе отремонтировали почти 670 км местных дорог, направив на эти цели более 14 млрд рублей из краевого бюджета. В 2025 году благодаря краевой субсидии в нормативное состояние привели 185 участков муниципальных дорог общей протяженностью 127,4 км. Кроме того, в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» построили 14,3 км сельских дорог к девяти сельхозпредприятиям.

Одним из приоритетных социальных направлений остается развитие транспортного комплекса. В прошлом году на эти цели направили 1,9 млрд рублей, из которых около 950 млн рублей пошло на приобретение новых автобусов, трамваев и троллейбусов. За последние пять лет для муниципалитетов закупили свыше 350 единиц техники.

Объем грузоперевозок по реке в 2025 году достиг рекордного уровня — 1,28 млн тонн, что позволило существенно снизить нагрузку на автомобильные дороги. Значительный рост показала и пассажирская авиация: пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился до 792,6 тысячи человек. Пригородными поездами воспользовались 7,9 млн пассажиров.

В 2026 году объем дорожного фонда составит 29,3 млрд рублей. Планируется продолжить ремонт опорной сети и туристических маршрутов, а также приобрести еще 62 автобуса.