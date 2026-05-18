НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:30

Житель Горного Алтая вырастил целое поле конопли

Теперь его будут судить
Анна СЕМИНА
Кусты будут уничтожены. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

43-летний житель села Катанда Усть-Коксинского района попался на культивировании конопли. У него нашли около 400 кустов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Полицейские нагрянули к мужчине в рамках проведения Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Полицейские обнаружили и изъяли в общей сложности 398 сеянцев конопли, который подозреваемый выращивал в хозяйственной постройке, расположенной на приусадебном участке», – поясняют в полиции.

Мужчина признался, что семена купил в интернете в марте и решил попробовать высадить их. Все это исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Конопля изъята и будет уничтожена.