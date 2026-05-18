НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:13

Двое нетрезвых барнаульцев избили полицейских

Их ждет суд
Анна СЕМИНА
Дебоширов будут судить

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле двое местных жителей пойдут под суд за то, что избили полицейских при исполнении. Подробности рассказали в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в марте этого года.

«Обвиняемые, находясь в одном из увеселительных заведений города Барнаула, причинили телесные повреждения одному из посетителей», - сообщают в ведомстве.

На следующий день стражи правопорядка установили личности фигурантов и их местонахождение. Полицейские пришли по адресу, предъявили удостоверения и потребовали проехать вместе с ними в отделение. Однако не протрезвевшие приятели напали на них и стали избивать, а один из злоумышленников даже пытался пырнуть их ножом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Итоги расследования переданы для рассмотрения в суд.