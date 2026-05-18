Барнаульские студенты провели фестиваль русской культуры

Бал. Фото: АлтГПУ

На прошедших выходных, 16 мая, в парке «Изумрудный» студенты АлтГПУ провели фестиваль русской культуры. Прошел он в рамках акции «Ночь музеев».

На сцене парка выступили творческие коллективы, прошел шахматный турнир, в павильоне проходила развлекательная программа, а в амфитеатре литературно-музыкальный вечер. Любителей активного отдыха ждали соревнования по народной игре «Кила», спортивные эстафеты.

На площадке у пруда состоялся настоящий бал, организованный патриотическим клубом «Академисты» из АлтГПУ и студией старинного танца «Северная сторона». В течение месяца студенты изучали бальные и салонные танцы XIX – начала XX веков. Все желающие могли освоить танцевальные движения прямо на балу.

Участники мероприятий. Фото: Арсений Щетков

«Для нашего клуба фестиваль «Русские сезоны» — особенное событие. Наш клуб очень долго и ответственно готовился к данному событию, и мы были рады разделить этот день с каждым из вас», — отметил заместитель руководителя патриотического клуба «Академисты» Артём Котляренко.

Кила. Фото: АлтГПУ

