НовостиПроисшествия18 мая 2026 10:10

Юный велосипедист переломал руки в ДТП на Алтае

Госпитализация ему не потребовалась
Анна СЕМИНА
Место ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

Днем 16 мая в Горно-Алтайске 9-летний велосипедист попал под колеса автомобиля и переломал руки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло в переулке Западном. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля Subaru Forester, который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП ребенок получил переломы обеих рук и был доставлен в республиканскую детскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.

Госпитализация мальчику не потребовалась. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.