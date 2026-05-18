Юный велосипедист переломал руки в ДТП на Алтае

Место ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

Днем 16 мая в Горно-Алтайске 9-летний велосипедист попал под колеса автомобиля и переломал руки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло в переулке Западном. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля Subaru Forester, который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП ребенок получил переломы обеих рук и был доставлен в республиканскую детскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.

Госпитализация мальчику не потребовалась. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.