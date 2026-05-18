НовостиОбщество18 мая 2026 9:20

Больше 20 литров нелегального алкоголя задержали на границе в Алтайском крае

Нарушитель пытался вывезти 44 бутылки алкоголя
Анна СЕМИНА
Нарушитель заработал административный протокол

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайские транспортные полицейские задержали автомобиль, который пытался перевести через государственную границу больше 20 литров алкоголя без маркировки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Автомобиль принадлежал жителю Новосибирской области.

«При досмотре у правонарушителя обнаружили 44 бутылки спиртных напитков без обязательной маркировки. Общий объем перевозимого алкоголя превысил допустимую норму на 12 литров», - подчеркнули в управлении.

На нарушителя составили протокол.