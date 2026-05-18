НовостиПроисшествия18 мая 2026 3:37

Шесть человек спасли на пожаре в Барнауле

Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания
Анна СЕМИНА
Пожар на Антона Петрова

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Утром 18 мая в Барнауле произошел пожар, на котором спасли шесть человек. Подробности инцидента рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар произошел в квартире на Антона Петрова. Огнем были охвачены 15 квадратных метров жилья на первом этаже.

«Газодымозащитники вывели из задымления 6 человек (в том числе одного ребенка)» – поясняют в региональном главке МЧС России.

Для тушения были привлечены силы девяти человек личного состава. В управлении считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.