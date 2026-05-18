Школьница из Бийска хотела порадовать маму букетом, но столкнулась с мошенниками

15-летняя школьница из Бийска хотела сделать подарок своей маме на день рождения – букет цветов, но столкнулась с мошенниками. Подробности аферы рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

«Накануне девочка нашла в мессенджере канал по продаже цветов, выбрала композицию из роз за 3 200 рублей и перевела деньги на указанный счёт», - поясняют в полиции.

Однако после того как «продавец» получил подтверждение перевода, он перестал выходить на связь. Девушка поняла, что ее обманули. Сюрприз не удался.

Возбуждено уголовное дело.