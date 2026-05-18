НовостиПроисшествия18 мая 2026 3:10

Школьница из Бийска хотела порадовать маму букетом, но столкнулась с мошенниками

Ущерб составил 3200 рублей
Анна СЕМИНА
Мама девочки осталась без букета

Фото: Анна СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

15-летняя школьница из Бийска хотела сделать подарок своей маме на день рождения – букет цветов, но столкнулась с мошенниками. Подробности аферы рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

«Накануне девочка нашла в мессенджере канал по продаже цветов, выбрала композицию из роз за 3 200 рублей и перевела деньги на указанный счёт», - поясняют в полиции.

Однако после того как «продавец» получил подтверждение перевода, он перестал выходить на связь. Девушка поняла, что ее обманули. Сюрприз не удался.

Возбуждено уголовное дело.