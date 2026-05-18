В барнаульском подвале едва не сгорел человек

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером 17 мая в Барнауле произошел пожар в подвале жилого дома, откуда спасли человека. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в подвале четырехэтажного жилого дома.

«Возгорание ликвидировано до прибытия подразделений пожарной охраны на площади около половины квадрата», - сообщают в региональном главке МЧС.

Тем не менее, на место происшествия успели прибыть две автоцистерны. Но в данном случае потребовалась помощь звена газодымозащитной службы. Они вывели мужчину. Его передали медикам.

Согласно предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.