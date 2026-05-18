Частное подворье горело в Алтайском крае

площадь пожара составила около 40 квадратных метров

Утром 17 мая в селе Высокая Грива Панкрушихинского района произошел пожар на частном подворье. Подробности рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«На момент прибытия первого пожарного расчета МЧС России горела баня на частном подворье. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров», – рассказывают в управлении.

В результате ЧС никто не пострадал. Предварительная версия случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.