Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 2:28

Частное подворье горело в Алтайском крае

Причиной стало печное отопление
Анна СЕМИНА
площадь пожара составила около 40 квадратных метров

площадь пожара составила около 40 квадратных метров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 мая в селе Высокая Грива Панкрушихинского района произошел пожар на частном подворье. Подробности рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«На момент прибытия первого пожарного расчета МЧС России горела баня на частном подворье. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров», – рассказывают в управлении.

В результате ЧС никто не пострадал. Предварительная версия случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.