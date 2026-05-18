В Бийске завершили поиски 14-летнего подростка в черной ветровке

В Бийске накануне завершились поиски 14-летнего подростка в черной ветровке. Об этом сообщает «СпасАлтай22».

Согласно информации из ориентировки, около 21.00 16 мая подросток ушел из ТРК «Воскресенье» на улице Мухачева в неизвестном направлении и пропал. Около двух суток его местонахождение было неизвестно.

К поискам школьника привлекли добровольцев и волонтеров. Они верил розыск мальчика, одетого в черную ветровку, серые джинсы и белые кроссовки.

Накануне вечером стало известно, что поиск прекращен. Подросток найден. Он жив. Детали исчезновения не раскрываются.