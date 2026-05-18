В понедельник, 18 мая, в Барнауле стартует первый этап гидравлических испытаний. Энергетики начинают отключение горячей воды у населения.

Первый этап продлится с 18 мая до 1 июня. В зону отключения попадают потребители, подключенные к магистралям М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) – это часть жителей Ленинского, Индустриального и Центрального районов.

Гидравлические испытания нужны для того, чтобы проверить трубопроводы на герметичность. В случае, если будут обнаружены порывы или другие неполадки – их предстоит устранить. Однако если с системой все будет в порядке, то есть вероятность, что воду потребители получат раньше обозначенного срока.