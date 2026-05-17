Барнаулец перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей после рекламы в игре

Барнаульский пенсионер перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей после рекламы о «дивидендах за прожитые годы». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Всё началось с рекламы, которая появилась на экране его смартфона во время игры. В объявлении обещали дивиденды всем пенсионерам за каждый прожитый год. Мужчина заинтересовался, перешёл по ссылке и прошёл регистрацию. Вскоре ему начали поступать звонки в мессенджере. Неизвестные предложили выгодно инвестировать деньги в некую площадку.

Под руководством «управляющего» пенсионер перевёл сначала 30 тысяч рублей со своей карты, затем ещё столько же. Когда банк заблокировал попытку перевести 15 тысяч рублей на другой номер, мошенник снова связался с жертвой. Под его диктовку мужчина всё же осуществил этот перевод.

В общей сложности пенсионер лишился более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»).