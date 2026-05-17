Выручка единственного казино в игорной зоне на Алтае составила 1,1 млрд рублей

Единственное казино в алтайской игорной зоне «Сибирская монета», принадлежащее ООО «Алтай-Пэлас», завершило 2025 год с выручкой 1,1 млрд рублей. Это всего на 3,3% больше, чем годом ранее, тогда как в 2024 году рост составлял 17,3%, следует из бухгалтерской отчётности. Об этом пишет NGS22.RU.

Прибыль от продаж сократилась на 4,3% до 711,2 млн рублей. Чистая прибыль также снизилась — на 4,9% до 605,6 млн рублей, что заметно отличается от положительной динамики 2024 года. При этом себестоимость продаж резко выросла — на 32,3%, из-за чего валовая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,1%).

В компании связывают результаты с комплексом экономических и геополитических проблем: нестабильная международная обстановка, санкции, неопределённость на рынках капитала и ослабление рубля.