Кошка спасена Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

На Алтае пожарные спасли кошку, которая упала в выгребную яму. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В селе Майма кошка случайно угодила в выгребную яму и не могла оттуда выбраться. Хозяева попытались спасти питомца своими силами, но попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились к пожарным.

Сотрудники пожарно-спасательной части №3 села Маймы спустились в яму по верёвке, взяли испуганное животное на руки и подняли наверх. Кошки спасена.